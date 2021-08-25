Суд в Германии обязал "Северный поток-2" действовать в рамках газовой директивы ЕС

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск, поданный в 2020 году оператором газопровода "Северный поток-2", который оспаривал подчинение газопровода газовой директиве ЕС. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Законодательство ЕС требует, чтобы компании, производящие, транспортирующие и распределяющие газ, были разделены. Они нацелены на обеспечение честной конкуренции на рынке и предотвращение возможных препятствий доступа конкурентов к инфраструктуре.

В свою очередь оператор "Северного потока-2" утверждает, что эти правила, измененные в 2019 году, были направлены против газопровода. Против этого проекта выступают многие европейские правительства, некоторые из которых рассматривают его как российское государственное предприятие, направленное на усиление зависимости ЕС от российского газа.

В заявлении оператора говорится, что решение немецкого суда подчеркнуло "дискриминационный эффект" измененной газовой директивы Европейского союза.

Reuters отмечает, что решение суда будет стоить "Северному потоку-2", который связывает Германию напрямую с Россией по дну Балтийского моря, дополнительных времени и денег, но не остановит его завершение. Также сообщается, что данное решение может быть оспорено.

Решение было принято после того, как операционный консорциум в мае 2020 года обратился с просьбой о пересмотре решения немецким регулятором энергетики, а тот отказался предоставить ему исключение.

В свою очередь официальный Кремль заявил, что решение суда в среду является "корпоративным вопросом", добавив, что консорциум должен решить его сам.

"Мы можем только повторить, что "Северный поток-2" — это чисто коммерческий проект, направленный на значительное укрепление европейской энергетической безопасности", — сообщает издание со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее председатель правления группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет сертифицирован после того, как начнет работать в соответствии с Европейским законодательством, и к нему должны иметь доступ разные поставщики газа, а не только "Газпром".

Витренко подчеркнул, что перед сертификацией скандального газопровода Украина рассчитывает увидеть получение доступа "третьей стороны" к украинской ГТС. То есть другие компании, а не только "Газпром", должны получить возможность использовать ГТС Украины для транспортировки газа в ЕС. При этом точкой передачи газа должны стать граница Украины и России. Также Витренко подчеркнул, что действующий транзит газа из России через Украину должен быть сохранен.

Напомним, ранее в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Тем временем компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.

При этом инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.

Напомним, 13 июля Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на период 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2".