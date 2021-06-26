Экономика 50 минут назад

Германия и США договариваются о помощи и компенсации Украине из-за "Северного потока-2"

Страны хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Германия и США обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока-2".

В частности, страны планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска российского газопровода, сообщает Bloomberg.

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Указано, что США и Германия также изучают способы усиления сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций. Они, по данным издания, хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода.

При этом некоторые официальные лица выразили надежду, что соглашение будет подготовлено к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, запланированному на июль 2021 года.

Причем в числе возможных мер — инвестиции для строительства электростанций в Украине, развитие инфраструктуры и наращивание поставок газа из этой страны.

Также утверждается, что Германия выражала желание начать переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через Украину.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.

Как заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в Украине готовы вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко отмечал, что Соединенные Штаты Америки могут заблокировать сертификацию "Северного потока-2", без которой этот газопровод не сможет работать.

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