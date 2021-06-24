Витренко: США могут заблокировать сертификацию "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки могут заблокировать сертификацию Северного потока-2, без которой этот газопровод не сможет работать.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

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"Даже если строительство будет завершено, затем этот газопровод должны сертифицировать, без этого он не может работать — есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась. И если он будет сертифицирован, то, чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США, которые сделают так, что газопровод не будет использоваться", — рассказал Витренко.

Он отметил, что по поводу этого вопроса шли переговоры с американскими конгрессменами, которые уже приняли соответствующий акт, позволяющий накладывать такие санкции и остановить этот проект.

"К сожалению, Администрация пока не применила наиболее действенные санкции. Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами — дополнительное законодательство, которое все же сделало бы так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим с самой Администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции", — сообщил глава НАК.

Витренко также рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Конгрессе заявил, что рассматривается вопрос о применении этих санкций и снятии исключений в отношении всех причастных к строительству "Северного потока-2", в том числе, на компанию-оператора Nord Stream 2 AG и на ее гендиректора Маттиаса Варнига.

По его словам, многие давно говорили, что "Северный поток-2" — это для Украины проигрышное дело, и этот проект точно будет доведен до конца.

"В 2019 году, когда мы вели переговоры и заключали новые контракты, его готовность определялась в 95%. Тогда были введены санкции, и долгое время фактически ничего не менялось. Сейчас, действительно, с января начались работы по завершению строительства, и степень готовности выше — 98 — 99%. Но это не является существенно важным: он и раньше был близок к 100%. Однако, как я говорил, еще вопрос сертификации, запуска обслуживания работы газопровода, наблюдения пуска газа. И, главное, чтобы этот газ кто покупал и платил за него", — подчеркнул глава правления.

Витренко добавил, что подавляющее большинство санкций налагается не на проект, который строится, а на работающие компании, на операционные денежные потоки.

"Даже если он заработает, это не значит, что Америка потом не сможет применить санкции. Понятно, что сложнее накладывать санкции на работающий объект, особенно, если газ из этой трубы используется для обеспечения каких-то критических потребностей европейских потребителей. Поэтому лучше остановить этот проект пусть на завершающей стадии строительства, но все же пока он не начал работать", — резюмировал Витренко.

Напомним, 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

А 8 июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко провел ряд встреч с американскими сенаторами в Вашингтоне, с попытками договориться о введении новых санкций США против газопровода.