Диалог был конструктивным: в Нафтогазе рассказали о встрече Витренко с советником Госдепа

Встреча главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко с представителем Государственного департамента США состоялась в понедельник, 7 июня, и разговор был конструктивным. В то же время отдельные СМИ в Украине заявили, что встреча была отменена по политическим причинам.

Об этом заявил Максим Билявский — директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"На этой неделе больше всего недостоверной информации посвящается "деталям" командировки делегации НАК в США. Сегодня "проинформированная" активность продолжилась. В частности, на страницах уважаемого издания была опубликована следующая информация: "... встреча Витренко с советником Госдепа Шолле была демонстративно отменена из-за искажения Банковой информации в официальном сообщении о разговоре президентов Зеленского и Байдена...". На самом деле, разговор Юрия Витренко и Дерека Шолле состоялся в понедельник, до того как его "отменил" источник. Диалог был конструктивным", — отметил он.

Также он рассказал о предыдущем фейке, который распространили о "Нафтогазе" в СМИ, и отметил, что представители НАК готовы предоставлять заинтересованным сторонам правдивую информацию о деятельности компании.

"Вчера, когда делегация "Нафтогаза" работала в Вашингтоне, такие же "достоверные" источники сообщали, что руководство НАК находится в Киеве. Как бы заинтересованные лица ни пытались дискредитировать наше отстаивание национальных интересов в контексте "Северного потока-2", мы с новой силой и командным взаимодействием продолжаем борьбу. НАК "Нафтогаз Украины" всегда открыт для коммуникации и готов предоставить объективную и актуальную информацию", — подчеркнул Максим Билявский.