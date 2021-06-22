Экономика 10 минут назад

Витренко атакуют из-за работы по противодействию "Северному потоку-2", — эксперт

Ключевая цель атак– парализовать работу "Нафтогаза"

Витренко атакуют из-за работы по противодействию "Северному потоку-2", — эксперт Витренко атакуют из-за работы по противодействию "Северному потоку-2", — эксперт

Эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокип заявил, что против нынешнего менеджмента НАК "Нафтогаз Украины", который сейчас возглавляет Юрий Витренко, готовятся провокации. И это связано с тем, что именно нынешнее руководство НАК борется с введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", который конкурирует с украинской газотранспортной системой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Курсирует информация о том, что против нынешнего менеджмента "Нафтогаза" готовятся провокации в ближайшие дни. Ключевая цель — парализовать работу компании", — заявил энергетический эксперт.

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Прокип отметил, что информационное поле для такой провокации уже сформировано.

По мнению эксперта, заказчики атак хотят либо внести хаос и затормозить работу по противодействию проекту "Северный поток-2" или дискредитировать доверие к украинскому правительству на международной арене, что, как он отмечает, также на руку сторонникам "Северного потока-2".

Напомним, 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

 А 8 июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко провел ряд встреч с американскими сенаторами в Вашингтоне, с попытками договориться о введении новых санкций США против газопровода.

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