"Северный поток-2" обещают достроить уже до 31 августа

Строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" из РФ в Германию должны завершить уже до конца августа 2021 года.

Об этом заявил руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает DW.

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"Мы ожидаем, что строительные работы будут завершены до конца августа", — заявил он.

Варниг добавил, что строительство трубопровода уже завершено на 98%. Цель — введение трубопровода в эксплуатацию уже в 2021 году, отметил менеджер.

Кроме того, в компании признали, что также изучают возможности трубопровода для транспортировки водорода.

"Вполне реально, что не позднее чем через 10 лет мы сможем добавлять водород в одну или обе нити и таким образом транспортировать его", — говорится в заявлении руководителя компании.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1200 км проходит по дну Балтийского моря и должен доставлять газ из России в Германию, а оттуда — на остальные европейские рынки.

По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония — самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности, накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проекте.

Однако в конце мая администрация президента США Джозефа Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".