Газопровод "Северный поток-2" завершен на 99% — Nord Stream 2 AG

Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.

На заключительном участке остается только одно трубоукладочное судно, сообщает пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Указано, что российское трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило свой объем работ для газопровода "Северный поток-2".

"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", — доложили в операторе.

Тем временем Германия подтвердила готовность провести консультации относительно "Северного потока-2" по требованию Украины.

Как отмечается, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел переговоры с уполномоченным по вопросам Восточной Европы МИД Германии Маттиасом Люттенбергом.

Жовква сообщил Люттенбергу о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток-2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы.

"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку-2", которые инициировало наше государство", — говорится в сообщении.

Перед этим Европейский парламент выступил с открытой критикой соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2".

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.

Напомним, 13 июля Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на период 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2".

По словам руководителя компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, его строительство должно быть завершено уже до конца августа 2021 года.

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