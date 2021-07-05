Украина озвучила принципы возможных переговоров о компенсации за "Северный поток-2"

Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках форума "Украина 30. Международная политика", передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы работаем по "плану А" и не ведем официальных переговоров о компенсациях. Но, имея в голове возможность "послематчевой серии пенальти", мы сформировали два принципа, с которыми мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип безопасности — как будет гарантироваться безопасность государства. Второе — это обеспечение выполнения договоренностей", — отметил он.

По словам Кулебы, пока нет видения, каким образом можно гарантировать выполнение гипотетических договоренностей с Россией в этом контексте.

"Потому что можно с Россией договориться, и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности — это большой вопрос, на который нет ответов", — сказал глава украинского МИД.

Министр подчеркнул, что в дипломатии существует правило "ни о чем не договорено, пока обо всем не договорено".

"Так же и с "Северным потоком 2": ничто не завершено, пока все не завершено. Ключевое, о чем мы говорим с партнерами, — что "Северный поток-2" прежде всего создает вызовы и угрозы для безопасности, а не для экономики. Экономика здесь важна, это большие деньги — 3 млрд, которые мы зарабатываем на транзите... Но потери по безопасности никто не может компенсировать", — заявил он.

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Кулеба подчеркнул, что вопрос компенсации ущерба для Украины от запуска "Северного потока-2" по части безопасности является ключевым.

"Поскольку это очень сложно, мы говорим: для всех будет лучше и спокойнее, если вы просто не запустите "Северный поток-2". Но, конечно, это очень сложная игра: на кону десятки миллиардов, уже инвестированных в этот проект", — отметил дипломат.

Напомним, что в конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".