Витренко: К юридическим действиям против "Газпрома" мы пока не готовы

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" надеется, что "Газпром" разблокирует поставки других игроков газового рынка из Российской Федерации и Средней Азии через ГТС Украины.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, работа по восстановлению и доступа к российской трубе других российских ведется.

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"Перейти к каким-то юридических действиям с нашей стороны против "Газпрома" мы пока не готовы. Более того, надеемся, что до этого не дойдет. Потому что есть определенные шаги, которые мы сейчас проходим, и которые, по крайней мере, теоретически могут завершиться тем, что "Газпром" все же разблокирует доступ других компаний к транзитным мощностям Украины", — отметил Витренко.

Глава НАК рассказал, что в 2019 году "Нафтогаз" заключал новый 5-летний транзитный контракт с "Газпромом" по европейским правилам в надежде, что транзитером газа через Украину будет не только российская компания.

"Что через Украину теперь, благодаря применению европейских правил, сможет идти и центрально-азиатский газ, и газ других, кроме "Газпрома", компаний, добывающих его в РФ. Европейские компании покупали бы его на границе Украина — Россия и, соответственно, потом сами заказывали транзитные мощности для поставки этого газа в Европу. К сожалению, этого не происходит. И мы также объясняли нашим американским коллегам, что это, с нашей точки зрения, является нарушением европейского антимонопольного законодательства, когда "Газпром" блокирует доступ к украинскому транзиту для других компаний", — подчеркнул Витренко.

Он добавил, что для утверждений о том, что "Северный поток-2" — это некий рыночный проект, надо убедиться в том, что из Украины идут в Европу дополнительные объемы газа, кроме "газпромовских".

"Это важно для Украины, потому что дает дополнительные доходы от транзита прямо сейчас и создает возможность стать хабом для торговли газом. Это также создает возможность на будущее заключать долгосрочные контракты с другими компаниями. Например, для транзита центрально-азиатского газа и получения его на границе Украины и России с бронированием у нас мощностей на 15 — 20 лет. На долгосрочную перспективу", — заявил глава "Нафтогаза".

Ранее Витренко заявлял, что Украина готова подать в суд на "Газпром", чтобы разблокировать поставки природного газа из Центральной Азии, и это тот шаг, который может обеспечить достаточное количество внутренних доходов стране от поставок и транзита газа, даже если Россия почти завершит строительство "Северного потока — 2" и трубопровод будет запущен в этом году.

Украина также готова вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2".