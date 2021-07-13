Зеленский: Украине нужны гарантии 10-15 лет газоснабжения после пуска "Северного потока-2

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на период 10-15 лет в случае запуска газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в рамках форума "Украина 30. Гуманитарная политика".

Глава государства, в частности, рассказал о расхождениях во взглядах на ситуацию с "Северным потоком–2" с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой он ранее в понедельник провел переговоры.

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"Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но тем не менее я считаю, что мы привели много аргументов... Будет встреча канцлера с президентом (США Джозефом) Байденом, и там будут обсуждать, что несет "Северный поток-2", что он принесет Европе, что он принесет отдельно Украине и как гарантировать энергетическую безопасность Украине, чтобы мы не теряли от этого потока, если он будет достроен и введен в эксплуатацию", — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, после встречи Меркель и Байдена, Украина должна получить предложение о гарантиях безопасности.

"Я знаю, что госпожа Меркель со всей информацией по "Северному потоку" и по военным учениям "Запад-2021", имея всю эту информацию, понимание, что реально происходит, будет с этой информацией в США. И после этой встречи мы получим их предложение относительно гарантий безопасности Украины", — заявил он.

Зеленский также отметил, что потеря Украиной доходов от транзита газа скажется и на ее переходе на "зеленую" энергетику.

"Они сегодня соглашаются, что это не чисто экономический проект. Для меня это очень важно... Для нас это не просто слова — энергетическая безопасность... Мы получаем 2 млрд долларов ежегодно за транзит. Если мы говорим про зеленый курс Украины, куда мы идем — это о чем? Уменьшение добычи и пользования газом. Также это уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? 2 млрд — а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?", — задался вопросом он.

По оценкам президента, для перехода на возобновляемую энергетику Украине может понадобиться не менее десятилетия, и на этот период ей должны быть предоставлены гарантии стабильного газоснабжения.

"Сколько лет нам нужно, чтобы перейти, получить не на словах, а реальный результат возобновляемой энергетики в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть, на 10 лет мы должны быть обеспечены. Наши люди получают газ. Нашего украинского газа недостаточно, нужно наращивать добычу, но тем не менее мы говорим о сегодняшнем дне. Потому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение. Эти гарантии нам нужны", — подчеркнул он.

Также, по словам Зеленского, потеря транзита газа, может привести к резкому росту стоимости газа для населения.

"Кроме того, цена на газ. Одно дело мы транзитер газа, но вы же видите, какая цена на газ, что сегодня мы видим с рыночными ценами — 10, 13 до 20 [грн/кубометр] дошла цена. У нас есть годовой пакет — он меньше 8 грн для людей. А что будет, если у нас этого не будет? Даже если у нас не будет транзита газа, а будет возможность, например, получать газ из Европы — по какой цене? Кто будет компенсировать это?" — заявил президент.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.