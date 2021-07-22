Политика и экономика 40 минут назад

Украина потребовала консультаций с Еврокомиссией из-за "Северного потока-2"

А накануне вечером главы украинского и польского МИД выдали заявление с возмущением по поводу договоренности США и Германии по газопроводу

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Украина инициирует консультации с Европейской комиссией и Германией по вопросу достройки газопровода из России в Германию "Северный поток-2". Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", — сообщил дипломат.

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Напомним, что 21 июля стало известно, что США, выступавшие до этого против достройки этого трубопровода, все же достигли соглашения по этому вопросу с Германией.

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При этом, как сообщило накануне американское издание Politico, администрация президента США Джо Байдена принялась непублично давить на украинские власти, чтобы те прекратили высказывать недовольство "Северным потоком-2" и добиваться остановки проекта на финальной стадии, чем те активно занимались последние месяцы.

Однако после известия о договоренности США и Германии украинский МИД все же опубликовал вечером 21 июля совместное заявление Кулебы и его польского коллеги Збигнева Рау. По их мнению, кризис доверия в Европе, возникший после российской агрессии в отношении Украины, "значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода".

"Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", — заявили Украина и Польша.

Главы МИД двух стран отмечают, что такие решения должны согласовываться в рамках переговоров с правительствами стран, "наиболее сильно ощущающих на себе негативные последствия "Северного потока-2".

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"К сожалению, актуальные предложения по заполнению образующегося дефицита безопасности не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток-2". Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", — заявили они.

Украина и Польша подчеркнули, что будут продолжать работать "вместе со своими союзниками и партнерами" над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, "поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов", а также минимизации угроз миру и энергетической безопасности.

Напомним, 13 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на период 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2".

Ранее же Кулеба заявлял, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства этого газопровода, но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения непосредственно самих договоренностей.

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