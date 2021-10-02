Россия начала поставлять газ в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"

Российский монополист "Газпром" заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции", — говорится в заявлении.

Напомним, с 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.

В частности, "Оператор ГТС Украины" утром 1 октября сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022).

Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

В то же время Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".

При этом в Кремле заявили, что Украина якобы "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.