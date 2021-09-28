МИДы Венгрии и Украины "обменялись" вызовами послов из-за соглашения Венгрии с "Газпромом"

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины для вручения ноты протеста против призыва Украины к Еврокомиссии оценить новое долгосрочное соглашение о поставках природного газа, заключенного Венгрией с "Газпромом" 27 сентября, на предмет соответствия энергетическим правилам Евросоюза.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обвинивший Украину во вмешательстве в связи с этим во внутренние дела его страны.

"Решение украинского правительства выступить против этого договора в адрес Европейской комиссии глубоко возмутительно. Давайте быстро проясним несколько вещей. Украинцы не имеют отношения к тому, с кем мы договариваемся. Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности", — заявил он.

Кроме того, по словам дипломата, этот шаг Украины недружелюбен и в контексте оказывавшейся до сих пор помощи со стороны Венгрии (предоставление аппаратов искусственной вентиляции легких и медицинского оборудования, лечение украинских военнослужащих, отдых детей, а также вложение инвестиций).

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко, ведомство аналогично вызвало посла Венгрии для донесения своей позиции по заключенному ею договору с РФ.

"Могу подтвердить вызов украинского посла. МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям", — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что украинская сторона предпримет "решительные меры" для защиты национальных интересов.

Напомним, что накануне МИД Украины заявил, что "удивлен и разочарован" решением подписать с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В ведомстве посчитали это исключительно политическим и экономически необоснованным решением, "принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины" и украино-венгерским отношениям.

Более того, в МИД выразили мнение, что Венгрии и в дальнейшем будет выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины.

Отметим, что соответствии с подписанным соглашением Венгрия будет закупать у "Газпрома" 4,5 млрд кубометров газа в год, в том числе 3,5 млрд кубометров газа, поставляемого с юга, через соединительный узел с Сербией, и 1 млрд кубометров по газопроводу, идущему из Австрии.

Срок действия контакта составляет 15 лет, он должен вступить в силу с 1 октября. При этом документ предусматривает возможность пересмотра объемов поставок газа по истечении 10 лет.

Цену на газ по этому соглашению венгерская сторона не раскрывает, однако Сийярто заявлял, что она "намного лучше", чем цена в соглашении о поставке, срок действия которого истекает в этом году, и "одна из самых низких в Европе". Предыдущее же долгосрочное соглашение о поставках газа из России Венгрия подписала еще в 1995 году.

Основной объем поставок российского газа в Венгрию сейчас идет через компанию Panrusgaz (совместное предприятие "Газпрома" и венгерской MVM). В рамках действующих пока контрактов поставки ведутся по двум направлениям — через Берегово на украино-венгерской границе и австрийский газовый хаб "Баумгартен" у границы со Словакией.