Турция планирует обеспечить всю страну своим черноморским газом

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что в 2022 году природный газ из месторождения "Сакарья", обнаруженного недавно в Черном море, будет поступать во все уголки страны.

Об этом сообщает издание DW.

Фатих Денмез посетил завод по переработке природного газа "Филиос", строящийся на севере Турции.

По оценке главы турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе.

Промышленный комплекс рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции.

"Газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", - заявил Фатих Денмез.

По его словам, от этого выиграют и турецкий народ, и само государство.

Месторождение природного газа "Сакарья", которое недавно обнаружили в Черном море, сможет обеспечить почти треть внутренних потребностей Турции. Это должно произойти, когда производственная мощность достигнет своего максимума к 2027 году.

Отметим, сейчас российский "Газпром" является крупнейшим поставщиком газа в Турцию с законтрактованными 28 млрд кубометров в год.

Напомним, после запуска первой нитки "Турецкого потока", Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу.

После окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки "Турецкого потока" Украина потеряла часть транзита, который идет в Венгрию и Сербию.

В октябре 2021 года российский монополист "Газпром" заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку".