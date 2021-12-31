Цены на газ в Европе после рекордов упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

В пятницу, 31 декабря, цена на газ на бирже ICE Futures снизилась до 69 евро за МВт·ч, то есть 836,3 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Котировки на бирже в пятницу стартовали с отметки 86,9 евро за мегаватт-час, или 1053 доллара за тысячу кубометров, и продолжали снижаться. Ценовой минимум был зафиксирован на уровне 68 евро за МВт-ч, или 824 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 13:42 цена составляет 69 евро за МВт-ч, или 836,3 доллара за тысячу кубометров.

По мнению издания Reuters, падение цен обусловлено прибытием танкеров-газовозов из США, что позволило компенсировать низкие поставки газа из России по газопроводу "Ямал — Европа".

Напомним, 21 декабря цена на газ на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ начали стремительно расти после разворота на реверс газопровода "Ямал — Европа".

Согласно данным немецкого сетевого оператора Gascade, поставки российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" были остановлены, после чего направление притока газа было изменено на противоположное.

Однако уже 24 декабря цена резко снизилась на фоне восстановления доли ветровой генерации в Европе после минимальных значений накануне.