Цена газа в Европе поднялась выше $1850 за тысячу кубов после разворота в реверс газопровода "Ямал — Европа"

Спотовая цена газа в Европе утром 21 декабря достигла новых рекордных значений и остается заметно выше 1800 долларов за тысячу кубометров из-за перенаправления прокачки топлива по газопроводу "Ямал — Европа" в обратную сторону.

Так, цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures стартовала в 9:01 в понедельник с 154,35 евро за МВт·ч, что с учетом актуального курса евро к доллару (1,129) эквивалентно 1837 долларам за тысячу кубометров топлива.

С 9:40 цена природного газа с поставкой в январе немного снизилась и установилась на уровне около 153 евро/МВт·ч, или 1820 долларов за тысячу кубометров. Однако к 10:27 она снова подскочила до нового максимума — выше 155,5 евро/МВт·ч, или 1850 долларов.

Как передает Reuters, согласно данным немецкого сетевого оператора Gascade, поставки российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" утром во вторник были остановлены, после чего направление притока газа было изменено на противоположное.

Отмечается, что Gascade получил запросы на перенаправление газа в восточном направлении в объеме 1250 МВт до конца вторника, 21 декабря.

Напомним, что накануне вследствие резкого сокращения поставок по газопроводу "Ямал — Европа" рыночная цена на газ в Европе вернулась к рекордным значениям выше 1760 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" при этом забронировал на январь транзитные мощности этого трубопровода в объеме 19,3 млн кубометров в сутки при предложенном объеме 89 млн кубометров в сутки.

На декабрь же российский монополист месячную транзитную мощность этого газопровода не бронировал, покупая мощности на ежедневных аукционах.