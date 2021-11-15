"Газпром" отказался забронировать прокачку газа через Польшу в декабре

"Газпром" не бронировал на декабрь транзитную мощность газопровода "Ямал — Европа" (предлагалось 89 млн кубометров в сутки), а также традиционно уже не стал заказывать дополнительную мощность транзита через Украину. Об этом свидетельствуют итоги аукционов по бронированию на декабрь, сообщает "Интерфакс-Украина".

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, с октября же предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно.

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На ноябрь, напомним, российский монополист забронировал прокачку всего 31,4 млн кубометров в сутки, то есть чуть более трети от предлагаемых 89 млн кубометров.

В свою очередь долгосрочное бронирование украинских мощностей на 2021 год действует для "Газпрома" в объеме 40 млрд кубометров (109 млн кубометров в сутки).

Кроме того, в предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную "твердую" транзитную мощность через Украину (15 млн кубометров в сутки, то есть суммарно мог прокачивать 124 млн кубометров в сутки), но никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность (предлагалось до 63,7 млн кубометров в сутки).

Однако на декабрь "Газпром" дополнительные 15 млн кубометров заказывать не стал. В частности, "Оператор газотранспортной системы Украины" предлагал дополнительно 9,8 млн кубометров/сутки на газоизмерительной станции "Суджа" и еще 5,2 млн на ГИС "Сохрановка".

При этом итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций "Газпрома".

Так, уже после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал — Европа" на декабрь спотовая цена газа в Европе подскочила до 962 долларов за тысячу кубометров (81,27 евро за МВт∙ч) — до этого уровня поднялась цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures.

Как отмечает ИФ, торги в понедельник начались на отметке 947 долларов, при этом до этого минимальный уровень цены был зафиксирован на уровне 922 долл. за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что газопровод "Ямал — Европа" пролегает также по территории Беларуси, и накануне фактический руководитель этого государства Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставку газа в Европу, если та закроет границу с Беларусью из-за нынешнего миграционного кризиса, который, как считают страдающие от этого Польша, Литва и Латвия, организован по инициативе самого Лукашенко.