Газпром отбирает газ из своих Европейских газохранилищ, — Оператор ГТС

Российский газовый монополист "Газпром" отбирает газ из своих европейских газохранилищ. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

"За последние три дня запасы газа там снизились на 0.15%. В настоящее время запасы там находятся на критически низком уровне. В частности, по данным европейских операторов ПХГ, в Rehden за 9 и 10 ноября было закачано лишь 2,8 млн кубометров газа (уровень его запасов — 9,58%), с Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) с 8 ноября идет отбор (за 9–10 ноября отобрано 10 млн и 6 млн кубометров соответственно). Еще одно хранилище "Газпрома" — Bergermeer в Нидерландах — заполнено на 30,71%. Из него также следует отбор газа. Средний уровень запасов во всех хранилищах в ЕС, по данным AGSI+, составляет 75,3% и уже начался период отбора", — написал Макогон.

При этом он отметил, что 9 ноября "Газпром" заявил, что утвердил и приступил к выполнению плана закачки газа в свои европейские хранилища.

Напомним, 28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров. 6 октября цена приблизилась к показателю 1600 долларов за тысячу кубометров. В 11.28 был обновлен исторический рекорд — 1958 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем министры финансов Франции, Испании, Греции Чехии и Румынии призвали Еврокомиссию расследовать причины роста цен на газ на европейском рынке, а также разработать комплекс мер для смягчения последствий высокой волатильности газа. По состоянию на 15:39 6 октября цена составляла 1392 доллара за тысячу кубометров газа.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2". А президент России Путин заявлял, что для России невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.

В свою очередь 22 октября Совет Национальной безопасности и обороны постановил, что Кабинет министров совместно с Оператором газотранспортной системы и группой "Нафтогаз" в ближайшее время определят специальные условия для транспортировки дополнительного объема природного газа газотранспортной системой в страны ЕС в объемах не менее 55 млрд куб. м в год.

А 26 октября Министерство экономики Германии заявило, что завершило анализ надежности газовых поставок и передало его результаты Федеральному ведомству по сетям (Bundesnetzagentur). Теперь предварительное решение в процессе сертификации должен вынести германский сетевой регулятор, получивший заявку 13 сентября, а затем свою позицию по "Северному потоку-2" предстоит высказать Еврокомиссии. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. После того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

При этом в конце октября цены на газ начали снижаться и 28 октября опустились ниже отметки 1000 долларов за 1000 кубометров.

Законодательство ЕС требует, чтобы компании, производящие, транспортирующие и распределяющие газ, были разделены. Они нацелены на обеспечение честной конкуренции на рынке и предотвращение возможных препятствий доступа конкурентов к инфраструктуре. Ранее "Газпром" пытался через суд добиться исключения для "Северного потока-2", однако немецкий суд отклонил этот иск.

В свою очередь официальный Киев считает, что газопровод не может быть сертифицирован, поскольку он не соответствует требованиям законодательства ЕС до сих пор.

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