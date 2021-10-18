"Северный поток-2" не может быть сертифицирован — Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2". Об этом сегодня, 18 октября, на брифинге заявил глава правления компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз Украины", как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором — Федеральной агенцией немецких сетей, известной как BNetzA ", — сказал он.

По словам Витренко, основная позиция Украины состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, так как не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что Украина является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности, приобретает значительные объемы на рынках ЕС, и заинтересована в том, чтобы этот рынок был конкурентный.

Поэтому, как отметил Витренко, сертификация оператора "Северного потока-2" нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в том числе, на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийских рынках.

"Вопрос не только в том, что Украина как транзитная страна страдает из-за того, что Россия использует газ как энергетическое оружие и продолжает это делать. Мы отмечаем, что есть большие риски для безопасности Украины и для безопасности региона", — подчеркнул Витренко.

Ранее сообщалось, что польская государственная газовая компания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора.

В PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора.

Напомним, в начале октября российская газовая компания "Газпром" начала тестировать первую нитку газопровода "Северный поток-2".

Перед этим, в сентябре, "Газпром" отказался на месячном аукционе бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь, при этом выкупив лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу (31,4 млн кубометр в сутки из 89 млн).

До этого российский газовый монополист неоднократно уже отказывался от дополнительного транзита через Украину на месячных аукционах, а также не стал ничего бронировать на годовых аукционах на дополнительную прокачку как через Украину, так и через Польшу.

По словам заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, его страна готова поставлять газ в Европу через Украину после окончания контракта на транзит в 2024 году, но это будет зависеть от объема закупок газа европейскими потребителями.