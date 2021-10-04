"Газпром" начал тестировать первую нитку "Северного потока-2"

Российская газовая компания "Газпром" начала тестировать первую нитку газопровода "Северный поток-2". Об этом сказано на сайте газопровода.

"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток — 2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", — сказано в сообщении.

Сообщается, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых "интеллектуальных" поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Ранее генеральный директор немецкого коммунального предприятия Uniper Клаус-Дитер Маубах в комментарии изданию Reuters сообщил, что не рассчитывает, что "Северный поток-2" существенно облегчит проблемы на глобальном газовом рынке этой зимой. По его словам, сертификацию газопровода будут затягивать Польша, Украина и США.

"Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, не сможет помочь нам этой зимой", — сказал топ-менеджер.

Uniper, контрольный пакет акций которой принадлежит финской Fortum, является одной из пяти западных компаний, которые присоединились в качестве финансовых партнеров к проекту инфраструктуры под руководством Газпрома.

Напомним,

28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров.

Цена на газ опять начала расти после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы.

Цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.