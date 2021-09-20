Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома"

Цены на газ в Европе опять превысили отметку 900 долларов за тысячу кубометров после новостей о том, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Так, утром 20 сентября торги на бирже начались с цены октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF в 64,8 евро за МВт, или 785 долларов за тысячу кубических метров, цена колебалась в пределах 71,57 евро за МВт, или 867 долларов за тысячу кубометров

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Также в этот день были запланированы аукционы по бронированию мощностей украинской ГТС и мощностей газопровода "Ямал-Европа", который проходит через территорию Беларуси и Польши.

Согласно сообщению российского издания "Интерфакс", "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".

После этих новостей цена на газ в 13:20 подскочила до значения 74,965 евро за МВт, или 908,65 долларов за тысячу кубометров. Позже цена несколько снизилась, и по состоянию на 13:42 она составляла 72,65 евро за МВт, или 880 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.