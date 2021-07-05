Энергетика 1 час назад

"Газпром" отказался увеличивать транзит газа через Украину и Польшу до октября 2022 года

Газовый монополист РФ снова проигнорировал аукционы на получение мощностей по транзиту газа — теперь уже годовые

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Российский "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 до 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли 5 июля на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform, передает "Интерфакс".

Отмечается, что "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн кубометров/сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд кубометров/год, то есть 109,6 млн кубометров/сутки).

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

При этом первоначально ОГТСУ выставлял на аукцион мощность 15 млн кубометров стуки, однако потом предложение сократилось до 9,8 млн.

Читайте также:
"Северный поток-2": сможет ли Россия запустить газопровод и чем это грозит Украине

В свою очередь польский оператор газопроводов Gaz-System выставлял мощности трубопровода "Ямал — Европа" в объеме 79 млн кубометров/сутки.

Напомним, что 29 июня "Газпром" не стал бронировать на аукционе дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящие крупные ремонты на экспортных газопроводах в этом месяце.

В частности, на упомянутом "Ямал — Европа" (около 100 млн кубометров/сутки) ремонт продлится с 6 по 10 июля, а на "Северном потоке" (170 млн кубометров/сутки) — с 13 по 23 июля.

Читайте также:
Витренко: К юридическим действиям против "Газпрома" мы пока не готовы

Напомним, что месяц назад Россия заявила о завершении укладки труб по первой нитке газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, который позволит транспортировать газ напрямую в Германию. Против завершения строительства жестко выступает Украина.

Отметим также, что накануне венгерская компания FGSZ и сербская Srbijagas завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Газпром" отказался увеличить транзит в Европу через Украину на время ремонта газопроводов
"Газпром" отказался увеличить транзит в Европу через Украину на время ремонта газопроводов
Нигерия может потеснить в Европе российский "Газпром" — СМИ
Нигерия может потеснить в Европе российский "Газпром" — СМИ
Визы в Польшу будут выдавать фирмы, на которые жалуются заробитчане
Визы в Польшу будут выдавать фирмы, на которые жалуются заробитчане
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сборная Украины по футболу вернулась в Киев: как ее встретили болельщики (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

  4. В Винницкой области мужчина скончался после прививки вакциной Pfizer: ОГА назвала причину

  5. Аварий с е-самокатами все больше: в чем проблема и как спастись от их нашествия пешеходам

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...