Энергетика 1 час назад

"Газпром" отказался увеличить транзит в Европу через Украину на время ремонта газопроводов

Российский монополист остался равнодушен к дополнительным транзитным мощностям Украины в условиях нехватки газа в Европе

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Российский "Газпром" снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящие крупные ремонты на экспортных газопроводах. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, передает "Интерфакс".

"Оператор газотранспортной системы Украины" во вторник выставлял на аукцион дополнительные — прерываемые — транзитные мощности на июль (63,7 млн кубометров в сутки): они оказались полностью невостребованными.

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У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров, что составляет 109 млн кубометров в сутки; а еще 15 млн кубометров/сутки твердых мощностей было дополнительно забронировано на аукционе 21 июня.

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Таким образом, российский монополист может прокачивать до 124 млн кубометров газа в сутки. В июне "Газпром" использует в среднем именно столько, то есть полностью выбирает забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со 100%-ной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности — так было с аукционами на май и июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна.

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Так, "Северный поток" (мощность 170 млн кубометров/сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, а "Ямал — Европа" (около 100 млн кубометров/сутки) — с 6 по 10 июля.

Как отмечает ИФ, баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок сжиженного природного газа. В свою очередь из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, вследствие чего ожидается, что будущую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.

Источник фото: Depositphotos

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