"Газпром" отказался увеличить транзит газа в Европу через Украину в августе

Российский "Газпром" снова отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, передает "Интерфакс-Украина".

Оператор газотранспортной системы Украины" во вторник выставлял на аукцион дополнительные — прерываемые — транзитные мощности на август в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но они оказались полностью невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров, что составляет около 109 млн кубометров/сутки.

Еще 15 млн кубометров "твердых" мощностей было им дополнительно забронировано на аукционе 19 июля (при этом если аукцион на "твердые" мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности, в зависимости от возможностей оператора ГТС).

В июле российский концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн кубометров в сутки, полностью выбирая, таким образом, забронированный им объем.

Напомним, что ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности — так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" и "Ямал — Европа": тогда концерн компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе. При этом "твердые" мощности, предлагаемые Украиной, "Газпром" в последнее время выкупает полностью.

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В то же время 5 июля "Газпром" отказался увеличивать транзит газа через Украину и Польшу в период октября 2021 — сентября 2022 года. Украина тогда выставила для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн кубометров/сутки.

Нежелание компании покупать негарантированные мощности (обычно предлагаются с дисконтом) по цене гарантированных украинские газовики называют "шантажом" Европы. В свою очередь соотношение выставляемых ОГТСУ на аукционы твердых (19%) и прерываемых (81%) газотранспортных мощностей остается неизменным.

Как отмечает ИФ, баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок сжиженного газа, при этом из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что означает, что грядущую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.