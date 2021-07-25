Политика 10 минут назад

В "Газпроме" утверждают, что не предлагали Украине покупать газ у России

Комментарии главы правления "Газпрома" об объемах транзита после 2024 года касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам

Алексей Миллер. Фото: "Газпром" Алексей Миллер. Фото: "Газпром"
Алексей Миллер. Фото: "Газпром"

В российском газовом монополисте "Газпроме" утверждают, что в вопросе продления транзита газа по территории Украины не предлагали Киеву напрямую закупать газ.

Комментарии главы правления "Газпрома" об объемах транзита после 2024 года касались закупок со стороны Евросоюза по новым контрактам, сообщает ТАСС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что компания выступила с заявлением после слов главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким", — говорится в сообщении.

Также в российской компании уточнили, что Миллер говорил об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран Евросоюза по новым контрактам.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу, а предложения по сохранению транзита газа в обмен на невыгодные закупки неприемлемы.

Читайте также:
Зеленский: Украине нужны гарантии 10-15 лет газоснабжения после пуска "Северного потока-2"

Перед этим Миллер выступил с заявлением, которое касалось готовности обсуждать транзит после 2024 года, а увеличение объемов он связывал с возможным увеличением спроса.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу — Витренко
Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу — Витренко
Украина потребовала консультаций с Еврокомиссией из-за "Северного потока-2"
Украина потребовала консультаций с Еврокомиссией из-за "Северного потока-2"
У Байдена потребовали от Украины замолчать о своем недовольстве "Северным потоком-2" — СМИ
У Байдена потребовали от Украины замолчать о своем недовольстве "Северным потоком-2" — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. NASA выбрало компанию SpaceX для запуска шаттла на спутник Юпитера

  3. ДТП с автобусом в Польше: в больнице умер один украинец

  4. General Motors снова отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

  5. Украина не собирается ехать в Минск для участия в заседаниях ТКГ — Арестович

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...