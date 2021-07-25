В "Газпроме" утверждают, что не предлагали Украине покупать газ у России

В российском газовом монополисте "Газпроме" утверждают, что в вопросе продления транзита газа по территории Украины не предлагали Киеву напрямую закупать газ.

Комментарии главы правления "Газпрома" об объемах транзита после 2024 года касались закупок со стороны Евросоюза по новым контрактам, сообщает ТАСС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что компания выступила с заявлением после слов главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким", — говорится в сообщении.

Также в российской компании уточнили, что Миллер говорил об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран Евросоюза по новым контрактам.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу, а предложения по сохранению транзита газа в обмен на невыгодные закупки неприемлемы.

Перед этим Миллер выступил с заявлением, которое касалось готовности обсуждать транзит после 2024 года, а увеличение объемов он связывал с возможным увеличением спроса.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.