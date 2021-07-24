Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу — Витренко

Предложения по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки неприемлемы, Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее руководитель российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовность обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.

"Во-первых, это можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит", — отметил Витренко.

Он заверил, что Украина не примет дискриминационные предложения.

"Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", — добавил руководитель "Нафтогаза".

В то же время в заявлении Миллера не было слов о том, что для транзита Украина должна напрямую покупать газ у России.

Перед этим у президента РФ Владимира Путина заявляли, что переговоры о транзите газа должны быть коммерческими.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.