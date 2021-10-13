Наращивать транзит газа через Украину опасно, труба вообще лопнет — Путин

Президент России Владимир Путин считает опасным увеличение транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины из-за изношенности ее газотранспортной системы. Об этом он заявил на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

При этом он подчеркнул, что Россия готова продолжать наращивать поставки газа в Европу, и ни разу не отказывала в этом, если к ней обращались с таким запросом.

"Мы увеличиваем поставки в Европу. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%... Мы не сокращаем. А другие поставщики сократили на 14 млрд кубометров, из чего половина приходится на поставщиков США. А если нас просят увеличить еще, мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем на столько, на сколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Причем мы увеличиваем по "Голубому (в хорошем смысле этого слова) потоку", по "Турецкому потоку", на Балканы, мы даже увеличили поставки через ГТС Украины", — сказал российский лидер.

По словам Путина, увеличение в этом году транзита через ГТС Украины сверх контрактных обязательств составит примерно 10%.

"Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще и Европа совсем лишится этого маршрута. Там 80% износа оборудования, свыше 80%. Никто ничего не хочет слушать и слышать. Все только настроены обвинять в чем-то Россию", — посетовал он.

Российский президент также заявил, что строительство обходных маршрутов для транзита вокруг Украины газа имеет неполитические причины.

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"Это чушь, и вот почему. Во-первых, ГТС Украины строилась, исходя из того, что добыча у нас осуществлялась в одном регионе РФ — Уренгойское месторождение, там группа. Оно истощается понемножку, и мы перешли к добыче в более северных регионах — на полуострове Ямал, и оттуда начали строить новую свою систему для разводки по территории РФ и оттуда же начали выстраивать экспортные маршруты. Отсюда возникли "Северный поток-1" и "Северный поток-2", — отметил он.

Путин подчеркнул, что этот маршрут на 2 тысячи км короче до основных потребителей российского газа в Европе, чем маршрут через Украину, что сказывается и на цене топлива для потребителей, в нее закладывается и стоимость транзита.

"Это современное оборудование — и трубы (можно там прокачать газ с большим давлением), и оборудование для перекачки... По маршруту СП-1 и особенно СП-2 выбросы CO2 в атмосферу в 5,6 раза меньше, чем по ГТС Украины. Те, кто говорит, что это политическая мотивация, игнорируют очевидные вещи и делают это как раз по политическим мотивам. А СП-1 и СП-2 — это чисто экономический проект", — сказал он.

По словам президента РФ, строительство "Северных потоков" является чисто экономическим вопросом и из-за упомянутой изношенности украинской ГТС.

"Изношенность газотранспортной системы Украины составляет, по разным подсчетам, где-то 80–85%, чтобы сохранять или тем более увеличивать [транзит]. Мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, — на 10% в этом году увечен объем прокачки сверх наших контрактных обязательств. Пусть спасибо хотя бы скажут. Вместо этого только ругань слышится", — отметил Путин.

По его словам, для того, чтобы прокачивать газ через Украину, необходимо, "во-первых, привести эту систему в нормативное состояние".

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"Это и нас касается, и потребителей в Европе касается. Это касается и украинских операторов. Это первое. Второе: мы должны понять, сколько же мы можем продать. Это очень важный вопрос, я и госпоже Меркель об этом говорил. Мы готовы сохранить контракт. Более того, если будут обеспечены экономические и технологические условия, мы готовы это сделать, но должны понять — а сколько же у нас купят", — добавил российский лидер.

Кроме того, по его словам, Россия сегодня не может на себя брать обязательства по увеличению транзита через Украину, поскольку не понимает, сколько в будущем газа потребуется Европе ввиду ее декларируемого отхода от углеводородного сырья.

"Скажите, сколько у нас купите, заключайте контракты по объемам, тогда мы поймем, сколько мы можем прокачать по северному маршруту, сколько по "Турецкому потоку", сколько можем оставить или добавить даже по украинскому. Мы должны понять объем рынка. А когда нам Европа говорит, что мы уходим от углеводородов, но при этом вы должны после 2024 года еще неизвестно сколько лет качать через Украину — вы в своем уме? Давайте сядем, разложим карты, на стол положим, все посчитаем. Готовы или нет мы? Ответ положительный — готовы. Нужно все считать", — подчеркнул Путин.