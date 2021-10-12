Украина и ЕС совместно будут противостоять России в "газовой войне"

Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС.

"Мы полностью поддерживаем Украину в вопросе энергетической безопасности. Я разделяю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая снижение поставок газа от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Она подчеркнула, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, что включает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

"И мы также изучаем вместе возможности общего хранилища", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что Украина должна оставаться надежной транзитной страной.

Она сообщила, что лидеры также обсудили, как Украина может улучшить свою энергетическую независимость, а именно энергоэффективность.

"Если мы будем успешными в этом, Украине более не понадобится импортировать никакой газ. Она будет независимой и самостоятельной", — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что для России невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.

Отметим, 7 октября цены на газ на мировых рынках приблизились до 1000 долларов за тысячу кубометров.

При этом в самом "Газпроме" в высокой волатильности рынка газа обвинили излишнюю либерализацию европейского рынка и спекулянтов. И отметили, что такая ситуация плохая не только для потребителей газа, но и для его поставщиков, поскольку из-за высокой цены клиенты отказываются от голубого топлива.

Напомним, Молдова обратилась за помощью к странам ЕС после сокращения поставок газа из России. Кишинев не хочет заключать новый договор с "Газпромом" по выросшим ценам и рассчитывает договориться о сделке с соседней Румынией.