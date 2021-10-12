Политика и экономика 1 час назад

Украина и ЕС совместно будут противостоять России в "газовой войне"

Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС.

"Мы полностью поддерживаем Украину в  вопросе энергетической безопасности. Я разделяю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая снижение поставок газа от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Она подчеркнула, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, что включает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

"И мы также изучаем вместе возможности общего хранилища", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также:
Украина подписала с ЕС договор об "открытом небе"

Президент Еврокомиссии отметила, что Украина должна оставаться надежной транзитной страной.

Она сообщила, что лидеры также обсудили, как Украина может улучшить свою энергетическую независимость, а именно энергоэффективность.

"Если мы будем успешными в этом, Украине более не понадобится импортировать никакой газ. Она будет независимой и самостоятельной", — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что для России  невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС. 

Отметим, 7 октября цены на газ на мировых рынках приблизились до 1000 долларов за тысячу кубометров.

При этом в самом "Газпроме" в высокой волатильности рынка газа обвинили излишнюю либерализацию европейского рынка и спекулянтов. И отметили, что такая ситуация плохая не только для потребителей газа, но и для его поставщиков, поскольку из-за высокой цены клиенты отказываются от голубого топлива.

Напомним, Молдова обратилась за помощью к странам ЕС после сокращения поставок газа из России. Кишинев не хочет заключать новый договор с "Газпромом" по выросшим ценам и рассчитывает договориться о сделке с соседней Румынией.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Цена газа. Из-за роста стоимости топлива Украину ждет тяжелый отопительный сезон
Цена газа. Из-за роста стоимости топлива Украину ждет тяжелый отопительный сезон
АМКУ рекомендует "Нафтогазу" пересмотреть условия договоров с производителями тепла
АМКУ рекомендует "Нафтогазу" пересмотреть условия договоров с производителями тепла
Молдова не хочет заключать новый договор с "Газпромом" и просит помощи у ЕС
Молдова не хочет заключать новый договор с "Газпромом" и просит помощи у ЕС
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Мецгер уволился с должности главы правления Укрэксимбанка

  2. Молдова не хочет заключать новый договор с "Газпромом" и просит помощи у ЕС

  3. В Украине ввели обязательность вакцинации или ПЦР-теста для поездок по стране

  4. Везший Полякова таксист сперва дал ложные показания, за что его избили в полиции — адвокат

  5. Транспортный коллапс: с улиц Киева уберут 170 маршруток

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...