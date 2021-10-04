Европейские трейдеры начали выкачивать свой газ из Украины

Европейские трейдеры начали выкачивать свой газ из украинских подземных газохранилищ. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

"В настоящее время есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", — написал Макогон.

При этом он опроверг информацию, которую ранее распространили ряд СМИ о возобновлении транзита газа России в Венгрию через Украину.

По состоянию на начало сентбря в Украинских ПХГ было накоплено более 18 млрд куб. м. газа, при этом в украинских ПХГ в режиме таможенного склада хранилось 3,3 млрд куб. м. газа компаний-нерезидентов.

Напомним, с 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.

В частности, "Оператор ГТС Украины" утром 1 октября сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022).

Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

В то же время Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".

При этом в Кремле заявили, что Украина якобы "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.