Энергетика 1 час назад

Европейские трейдеры начали выкачивать свой газ из Украины

Оператор ГТС опроверг информацию о возобновлении транзита газа из России в Венгрию через Украину

Европейские трейдеры начали выкачивать свой газ из Украины Европейские трейдеры начали выкачивать свой газ из Украины

Европейские трейдеры начали выкачивать свой газ из украинских подземных газохранилищ. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

"В настоящее время есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", — написал Макогон.

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При этом он опроверг информацию, которую ранее распространили ряд СМИ о возобновлении транзита газа России в Венгрию через Украину.

По состоянию на начало сентбря в Украинских ПХГ было накоплено более 18 млрд куб. м. газа, при этом в украинских ПХГ в режиме таможенного склада хранилось 3,3 млрд куб. м. газа компаний-нерезидентов.

Напомним, с 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.

В частности, "Оператор ГТС Украины" утром 1 октября сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022).

Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

В то же время Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".

При этом в Кремле заявили, что Украина якобы "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

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