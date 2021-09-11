США не прекратят противодействовать "Северному потоку-2" — Госдеп

Соединенные Штаты Америки продолжат работу над сдерживанием политического влияния российского газопровода "Северный поток-2", несмотря на его завершение.

Об этом в ходе форума YES-Brainstorming заявил cтарший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштейн.

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"США не прекратят усилия для воздействия на "Северный поток-2. Мы будем работать над тем, чтобы он должен был пройти тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергетического пакета ЕС", — сообщил Хохштейн.

Советник Госдепа отметил, что усилия США по отсрочке строительства Nord Stream-2 все же дали свои результаты. При этом, он пояснил, что Белый Дом беспокоила не российская нефть или газ, а ее политическое использование в странах Европы.

"Именно для противодействия этому мы прилагали усилия для обеспечения Европы сжиженным газом, что существенно уменьшало политическое влияние РФ. Частично это удалось — мы построили LNG-терминалы. Например, в Клайпеде такой терминал сделал невозможным энергетическое давление РФ. При любом сценарии, наша оценка "Северного потока-2" остается неизменной — это опасный проект, угрожающий европейским странам", — подчеркнул Хохштейн.

Он также напомнил, что действующий контракт Нафтогаза с "Газпромом" на транспортировку газа действует до 2024 года.

"Однако наша помощь не ограничивается усилиями по сохранению статуса-кво. Мир меняется и наша помощь Украине также базируется на содействии в развитии альтернативной и ядерной энергетики", — резюмировал Хохштейн.

10 сентября российский "Газпром" объявил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2", проложенного в Германию по дну Балтийского моря. При этом инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.

Напомним, 13 июля Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на период 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2".