США призвали Россию заполнять европейские хранилища газа через Украину

США считают, что в условиях низкого уровня запасов газа в европейских хранилищах и скорой зимы необходимо диверсифицировать поставки газа из России в Европу, и призывают первую направить дополнительные объемы, задействовав транзитные мощности Украины. Об этом сказал в интервью российскому "Интерфаксу" посол США в РФ Джон Салливан.

"Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что именно на это направлена политика США, состоящая в том, "чтобы в этот решающий момент энергоперехода активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности" в Европе, включая и Украину.

По словам Салливана, в США верят заявлениям российской стороны о том, что у нее достаточно газа, чтобы нарастить поставки в Европу и удовлетворить ее энергетические потребности, как об этом несколькими днями ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток-2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок", — заявил посол.

Он также сообщил, что Вашингтон продолжит проверять компании, имеющие отношение к газопроводу "Северный поток-2", на предмет их возможного попадания под санкции.

"В США это вопрос права. Администрация по-прежнему этим занимается и обязана заниматься по закону", — ответил дипломат на вопрос о том, продолжат ли США чинить препятствия проекту или же считают его существование уже неизбежным фактом.

Салливан напомнил, что по закону о защите энергетической безопасности Европы США ввели санкции в отношении семи физлиц и полутора десятков судов.

Ранее в сентябре "Газпром" отказался на месячном аукционе бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь, при этом выкупив лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу (31,4 млн кубометр в сутки из 89 млн).

До этого российский газовый монополист неоднократно уже отказывался от дополнительного транзита через Украину на месячных аукционах, а также не стал ничего бронировать на годовых аукционах на дополнительную прокачку как через Украину, так и через Польшу.

По словам заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, его страна готова поставлять газ в Европу через Украину после окончания контракта на транзит в 2024 году, но это будет зависеть от объема закупок газа европейскими потребителями.