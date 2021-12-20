"Газпром" забронировал на январь лишь 1/5 мощности газопровода через Польшу

Российский "Газпром" забронировал на январь мощности проходящего через Беларусь и Польшу газопровода "Ямал - Европа" в объеме 19,3 млн кубометров в сутки при предложенном объеме 89 млн кубометров в сутки. Как передает "Интерфакс", об этом свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

В свою очередь через Украину на январь российский монополист снова, как и на декабрь, отказался бронировать дополнительную транзитную мощность в объеме 15 млн кубометров в сутки.

В частности, "Оператор газотранспортной системы Украины" предлагал прокачку по двум маршрутам: на газоизмерительной станции "Суджа" было предложено 9,8 млн кубометров в сутки, а на ГИС "Сохрановка" — еще 5,2 млн. Однако эти предложения, как свидетельствуют итоги сессии на Regional Booking Platform, остались невостребованными.

Напомним, что у "Газпрома" действует долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, предусматривающий прокачку 40 млрд кубометров в год, то есть 109 млн кубометров в сутки.

Долгосрочный же контракт на поставку газа в Европу через Польшу закончился у "Газпрома" более года назад.

С октября 2020 по сентябрь 2021 года российский поставщик забронировал мощности на годовом аукционе, а с октября 2021 года предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно, в частности в ноябре снизил забронированный объем лишь до трети от предлагаемых 89 млн кубометров в сутки.

На декабрь "Газпром" решил вообще не бронировать этот маршрут на месячном аукционе, перейдя только на посуточное бронирование. Произошло это после угроз фактического руководителя Беларуси Александра Лукашенко перекрыть поставки российского газа в Европу, идущие по российскому же газопроводу (его оператором выступает 100%-ная дочка "Газпрома").

Отметим, что вследствие либерализации европейского газового рынка с отказом от долгосрочных договоров на транзит итоги аукционов бронирования транзитных мощностей польского и украинского коридоров в дефицитном 2021 году стали сильно влиять на цену газа на спотовом рынке, как и на цену акций самого "Газпрома".

Так, в последнюю неделю стоимость январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла рекордных за всю историю значений выше 1760 долларов за тысячу кубометров.