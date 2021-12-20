Цена газа в Европе снова превысила $1760 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе утром 20 декабря вернулась к значениям выше 1700 долларов за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки по газопроводу "Ямал - Европа".

Так, цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures стартовала в 9:01 в понедельник с 148,87 евро за МВт·ч, что с учетом актуального курса евро к доллару (1,1258) эквивалентно 1766 долларам за тысячу кубометров топлива.

Однако в дальнейшем цена газа несколько снизилась и к 10 часам утра установилась на уровне около 141,5 евро за МВт·ч (1679 долларов за тысячу кубометров).

Как передает Reuters, согласно данным немецкого сетевого оператора Gascade, поставки российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" утром в понедельник были на крайне низком уровне после радикального падения в выходные.

Приток газа в точке учета на компрессорной станции "Мальнов" на немецко-польской границе упал до 366,7 тысячи кВт·ч по сравнению с более чем 1,2 млн 18 декабря и более 10 млн кВт·ч 17 декабря.

Напомним, что "Газпром" не стал бронировать на декабрь месячную транзитную мощность газопровода "Ямал — Европа" (предлагалось 89 млн кубометров в сутки), покупая мощности на ежедневных аукционах.

Произошло это после угроз фактического руководителя Беларуси Александра Лукашенко перекрыть поставки российского газа в Европу, идущие по российскому же газопроводу (оператором выступает 100%-ная дочка российского "Газпрома").

Отметим, что на предыдущей неделе цены на газ на ICE Futures достигали почти 146 долларов за МВт·ч, что соответствовало нынешнему пику из расчета в долларах за тысячу кубометров.

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