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Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
В четверг, 16 декабря, цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 145,985 евро за МВт·ч, то есть $1769 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Биржевые котировки стартовали в 9.00 утра(GMT) с отметки 132 евро за МВт-ч или 1600 долларов за тысячу кубов, и начали резко расти в 17.13(GMT). В 18.05 был достигнут ценовой пик в 145,985 евро за МВт-ч или 1769 долларов за тысячу кубометров. По достижению пика котировки начали падать и в конце торгов составили 136,55 евро за МВт-ч или 1655 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, 28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров.
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Цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров. Позже цены значительно снизились после заявления Министерства экономики Германии о том, что сертификация "Северного потока-2" не представляет угрозы газоснабжению Германии и ЕС.
Второе ценовое ралли начались 14 декабря после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" пока невозможен, так как он не соответствует европейским правилам.
На повышение цены на природный газ повлияло также то, что на этой неделе более чем на 5% снизился вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе.
Росту цен способствует и возросшая напряженность в отношениях России с другими государствами, которая усиливает опасения по поставкам энергоносителя в Европейский Союз, резко сократившимся в последние месяцы.
В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".
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Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.
Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.