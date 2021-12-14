Цена газа в Европе резко растет — уже больше $1400 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе впервые превысила отметку в 1 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает "Интерфакс".

Во вторник, 14 декабря, цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 122,24 евро за МВт·ч, то есть $1425 за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с начала октября, когда цена взлетала почти до $2000 за тысячу кубических метров.

Скачок цен на газ произошел после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" пока невозможен, так как он не соответствует европейским правилам.

"При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует", — сказала Бербок.

На повышение цены на природный газ повлияло также то, что на этой неделе более чем на 5% снизился вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе.

Росту цен способствует и возросшая напряженность в отношениях России с другими государствами, которая усиливает опасения по поставкам энергоносителя в Европейский Союз, резко сократившимся в последние месяцы.

Глобальная конкуренция за топливо еще более усилилась после того, как Royal Dutch Shell Plc отменила несколько поставок сжиженного природного газа из Австралии. В результате запасы газа в Европу находятся на самом низком уровне за более чем десятилетие — хранилища заполнены только на 62,41%.

По данным СМИ, Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2". Но в Германии считают, что этот проект еще полгода точно не будет работать, потому в стране рассматривают возможность дополнительного транзита газа через Украину.

Фото: Depositphotos