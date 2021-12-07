Из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2"

Во вторник 7 декабря в Конгрессе США представили на голосование вариант проекта оборонного бюджета. Версия, которая опубликована профильным комитетом палаты представителей, не содержит упоминаний о санкциях по газопроводу “Северный поток-2”.

Информация об отсутствии в проекте оборонного бюджета США санкций к "Северному потоку-2" появилась сразу после завершения видеосаммита президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина.

При этом в проекте оборонного бюджета США на 2022 год предусматривается выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине — это на 50 миллионов больше, чем запрашивала администрация Джозефа Байдена.

Представленный во вторник проект документа должен также пройти утверждение в Палате представителей и Сенате, прежде чем его подпишет президент Джозеф Байден. Дальнейшие поправки в оборонный бюджет тоже возможны.

Ранее представители Республиканской партии требовали, чтобы санкции против газопровода "Северный поток-2" были включены в законопроект по обороне. Этот документ принимают широким консенсусом обеих партий. Однако отсутствие санкции привело к тому, что проект был временно заблокирован.

США уже решили ввести новые санкции против лиц, причастных к реализации российского газопровода "Северный поток-2". В отчете Госдепа США перечислены два судна и одна связанная с российским предприятием компания Transadria Ltd, которая участвует в запуске трубопровода.