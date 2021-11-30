В Сенате США республиканцы заблокировали проект военного бюджета: одно из требований — поддержка Украины

В понедельник, 29 ноября, республиканцы Сената США заблокировали законопроект о политике в области обороны, потребовав, в частности, санкций против «Северного потока-2» и поддержку Украины.

Как сообщает The Hill, республиканцы заблокировали переход к следующему этапу рассмотрения в Сенате проекта оборонного бюджета на сумму примерно в $770 млрд. «За» документ проголосовали 45 сенаторов, «против» высказался 51. При этом для прохождения требовалась поддержка не менее 60 голосов.

Отмечается, что вынесение этого законопроекта на обсуждение и окончательное голосование может занять до двух недель.

«Похоже, что лидер демократов хочет поставить национальную безопасность в последнюю очередь, — заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч МакКоннелл. — На карту поставлено не что иное, как безопасность американского народа. Это более важно, чем политические расписания для партийных списков желаний», — добавил он.

Республиканцы хотят внести поправки, которые включают предложение о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2». Они также намерены проголосовать за поправки, касающиеся поддержки Украины.

Один из представителей Белого дома сообщил изданию, что администрация работает «над законодательным пакетом санкций на случай дальнейшего вторжения России в Украину» с целью наложения максимальных санкций на РФ, не вызывая отчуждение европейских союзников.

Напомним, Соединенные Штаты Америки уже приняли решение ввести новые санкции против лиц, причастных к реализации российского газопровода "Северный поток-2". В отчете Госдепа США перечислены два судна и одно связанное с российским предприятием Transadria Ltd, которое участвует в запуске трубопровода "Северный поток-2"

Власти США также рассматривают возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу вторжения России. В пакет помощи могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты "Стингер".

Перед этим американская разведка выяснила планы России по вторжению в Украину. Вашингтон передал Евросоюзу карты, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест, если президент РФ Владимир Путин решит вторгнуться.