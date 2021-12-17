"Нафтогаз" не сможет долго обеспечивать низкие цены на газ для населения при текущей рыночной цене

Группа “Нафтогаз” не сможет долго обеспечивать низкие цены для населения при текущей рыночной цене газа. Об этом Витренко сказал в эфире телепередачи “Право на владу”.

"На газ цена 8 гривен (за кубометр — Delo.ua) при том, что рыночная цена 45 гривен (за кубометр — Delo.ua). Разница, которую экономят украинские потребители, а это все ресурс "Нафтогаза", из-за того, что мы этот ресурс обеспечиваем по 7,42, эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне. Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу", — сказал Витренко.

Напомним, цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе, норвежская компания Equinor, заявила о готовности увеличивать поставки, цены упали на 200 долларов за тысячу кубометров. Позже цены значительно снизились после заявления Министерства экономики Германии о том, что сертификация "Северного потока-2" не представляет угрозы газоснабжению Германии и ЕС.

Новое ценовое ралли началось 14 декабря после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" пока невозможен, так как он не соответствует европейским правилам.

16 декабря цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 145,985 евро за МВт·ч, то есть $1769 долларов за тысячу кубометров.

На повышение цены на природный газ повлияло также то, что на этой неделе более чем на 5% снизился вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе.

Росту цен способствует и возросшая напряженность в отношениях России с другими государствами, которая усиливает опасения по поставкам энергоносителя в Европейский Союз, резко сократившимся в последние месяцы.

В конце сентября СМИ опубликовали письмо "Нафтогаза" Кабинету министров, из которого следовало, что "Нафтогаз" использовал на закупку газа 57,7 млрд гривен, которые оставались на его счетах с прошлого года, и теперь компании нужно 123 млрд гривен на издержки, которые не были предусмотрены ее финансовым планом. Позже средства все же были выделены.

Витренко был назначен Кабмином 28 апреля, когда правительство отстранило от обязанностей предправления его предшественника Андрея Коболева, при этом полномочия набсовета на момент принятия этого решения были заморожены. В этот же день набсовет "Нафтогаза"назвал отставку Коболева надругательством над принципами корпоративного управления и попыткой вернуться к управлению в ручном режиме.