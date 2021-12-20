Промышленность умрет. Как из-за роста цен на газ уже страдают целые отрасли украинской экономики и закрываются бизнесы

Противостояние вокруг “Северного потока-2" снова взвинтило цены на газ до 1769 долларов за тысячу кубометров и усилило газовый кризис в Европе. Стремительный рост цен на энергоносители наносит мощный удар по украинской экономике: одним бизнесам приходится существенно повышать цены на свои продукты и услуги, другие уже закрываются из-за нерентабельности.

16 декабря цены на газ в Европе достигли нового пика в 1769 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок цен произошел 14 декабря после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" пока невозможен, так как он не соответствует европейским правилам.

Противостояние вокруг скандального газопровода усилилось и в связи с заявлением вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

На увеличение стоимости газа продолжает влиять возросшая напряженность в отношениях России с другими государствами, которая усиливает опасения по поставкам энергоносителя в Европейский Союз, резко сократившимся в последние месяцы. Учитывая, что предыдущее газовое ценовое ралли было обусловлено желанием России запустить "Северный поток-2", в ближайшее время мы вряд ли сможем ожидать существенного снижения цен на газ. энергетического эксперта Максима Билявского

Украинские бытовые потребители и бюджетные организации пока никоим образом не ощущают изменений на европейском газовом рынке, поскольку получают газ от "Нафтогаза" по льготной цене 7,9 гривен за кубометр. И такая ситуация, согласно решению правительства, должна оставаться до конца апреля 2022 года. Хотя и это уже под вопросом: на днях глава “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что НАК не сможет долго обеспечивать низкие цены на газ для населения при текущей рыночной цене в пять раз выше. А вот украинскому бизнесу придется заплатить за энергоносители сполна — по цене 40 гривен за кубометр.

В настоящее время цена на газ на Украинской энергетической бирже составляет 46 тысяч гривен за тысячу кубометров. Это не может не сказаться на рентабельности украинских предприятий, как тех, которые используют газ в качестве основного технологического сырья (химическая промышленность, аграрная отрасль, производство стройматериалов, теплокоммунэнерго), так и малого бизнеса из сферы образования или медицины.

Чтобы оплатить коммуналку, нужно отдать всю прибыль

Елена Орлова, соучредительница сети частных детских садов Happy Time, в декабре получила платежку за отопление в одном из своих детсадов в размере 121 тысячи гривен. В ноябре прошлого года она заплатила за отопление 49,7 тысяч гривен.

В ее сети шесть детсадов в Одессе и один в Киеве. Бизнес белый, сеть имеет лицензию и платит все налоги. По словам Елены, сети Happy Time удалось пережить локдаун 2020 года, однако есть риск, что компания не переживет зиму 2021-2022 годов из-за нереально высоких тарифов. Коллеги Елены уже массово закрываются.

"Цены растут не только на коммуналку. Поднимается и арендная плата, и стоимость наших закупок. Цены на мясо увеличились в два раза. Мы как могли минимизировали расходы, решили повысить плату на тысячу гривен, но родители не готовы были платить больше и расторгают договоры", — говорит Орлова.

По ее словам, некоторые из ее коллег решили перейти на альтернативные источники отопления, например, установив электрокотел. Однако площадь частного детсада составляет 1-3,5 тысяч квадратных метров, поэтому поставить в таком помещении электрокотел не всегда получается. Кроме того, он может стоить до 100 тысяч евро, а при повышении цены на электричество это тоже не решит проблему.

"При чеке 500 долларов себестоимость доходит до 570 долларов. Мы тянули последний убыточный сад три года, но в итоге все равно закрыли его. Сейчас хотим выйти в ноль. О заработке вообще не идет речь, родители не готовы принимать наше поднятие цен. Чтобы окупить платежки в 120 тысяч гривен, нужно отдать все, что мы зарабатываем с укомплектованного садика. Там нет зарплат и аренды, все, что заработаем, придется отдать за коммуналку. Это печально", — говорит Орлова.

Она намерена обращаться к властям, чтобы им как социальному образовательному бизнесу дали налоговые льготы или же льготы на отопление. В противном случае сеть детских садов, где воспитываются 700 детей, может закрыться, а детей вряд ли получится устроить в перегруженные государственные детсады.

Вадим Шекман, главный операционный директор сети частных клиник "Добробут", отмечает, что повышение цен на газ коснется всех. "Расходы на свет и тепло выросли в 3-4 раза, понятно, что это влияет на нашу маржинальность. Мы стараемся улучшить, где можем, использование ресурсов, но это ведет к инфляции. Это не может не отразиться на остальных товарах и косвенным образом на наших ценах тоже", — говорит он.

"Мне пришлось закрыть свой бизнес в Чернигове", — рассказывает частный предприниматель Алла Хлопина, у которой была своя ветеринарная аптека. В разгар энергетического кризиса местная власть резко подняла тарифы на газ и электроэнергию для юрлиц, как и аренду земли у города.

"За свет пришла платежка по 4,6 грн/КВт, а за газ — больше 40 грн/куб. Плюс аренда земли. Здание, в котором была ветеринарная аптека, принадлежит мне, а вот землю приходилось арендовать почти за 5 тысяч гривен. Добавив сюда зарплату бухгалтеру и заведующей аптекой (о своей я уже не говорю), я вышла в минус. Ничего другого не оставалось, как закрыть аптеку и ликвидировать ФЛП", — рассказала Алла.

Промышленность умрет, а кризис коснется каждого украинца

В зоне риска также промышленные потребители природного газа и электрической энергии. Больше всего от роста цен на газ уже сегодня страдают химическая промышленность и производители удобрений: многие предприятия отказываются от подписанных контрактов, поскольку понимают, что цена на энергоносители запредельная и они не продадут свою продукцию ни на украинском рынке, ни на внешнем , поскольку эта продукция будет неконкурентоспособной.

"Большинство предприятий работает, но не на полную мощность. Часть стоит, в том числе и самые крупные предприятия. И это при том что сейчас рекордные цены на удобрения. Такие страны, как Индия и Пакистан, закупают огромное количество карбонида, однако им не удается это сделать, так как нет поставщиков. Выросли цены и на другие виды удобрений. Таким образом даже при хорошей рыночной конъюнктуре приходится останавливать предприятия из-за высокой цены на газ", — отмечает эксперт в сфере энергетики Геннадий Кобаль.

А энергетический эксперт Валентин Землянский говорит, что при цене 46 гривен за кубометр газа промышленность очень уязвима. "Промышленность умрет. Я не шучу. Влияние цен на энергоносители на ситуацию в бизнесе это инерционный процесс. Бизнес закроется не сразу, это будет происходить поэтапно. А самое страшное, что никто ничего не делает, чтобы поддержать бизнес. Не с точки зрения цен на газ, а с точки зрения льготного кредитования, чтобы бизнес не потерял внешние рынки. Для тех немногих компаний, которые сейчас присутствуют на внешних рынках, цены на энергоносители зашкаливают", — отмечает он.

В Украине экспортно ориентированная сырьевая модель экономики, поэтому, если цены и дальше будут держаться на таком уровне, произойдет сильный удар по ВВП, а инфляция продолжит расти и в этом году, и в следующем, подчеркивает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Подорожал не только газ. Выросли в цене топливо, газ, электроэнергия, металл, цемент, продукты питания. Украинцы уже давно живут в условиях повышенной инфляции, и в этом году она тоже будет высокой. Но такая ситуация не только в Украине. В США сейчас самая высокая инфляция за последние 39 лет. Также высокая инфляция в странах Европы и Азии. Весь мир сейчас живет в условиях особой инфляции, и Украина не исключение", — говорит Геннадий Кобаль.

Кроме химпрома под ударом оказались также аграрная, пищевая и цементная промышленность. Аграрные предприятия, чтобы избежать катастрофических экономических последствий от высоких цен на энергоносители, активно пытаются перейти с природного газа на другие виды топлива.

"Электричество тоже подорожало, и аграрии рассматривают более дешевую альтернативу в виде сжиженного газа, LPG, дизеля или мазута. Мы видим сокращение потребления природного газа в Украине за последние два месяца. Когда в октябре поднялись цены, в ноябре и декабре потребление газа сильно упало", — отмечает эксперт.

Например, в декабре 2020 года Украина потребляла в сутки 150 млн кубометров газа, а в этом году 115 млн кубометров. То есть потребление газа в декабре этого года снизилось на 25-30%.

"Чтобы предприятиям перейти на другой вид топлива, им нужны инвестиции и время. У кого-то это получается сделать быстрее. Компании, которые обеспечивают этот переход, сейчас полностью загружены", — рассказывает эксперт.

На самом же деле рост цен на газ отразится на всех отраслях экономики, поскольку все они потребляют либо газ, либо электроэнергию. "Не останется ни одной отрасли, которую не затронет эта история, — говорит энергетический эксперт Валентин Землянский. — Простой украинец уже ощущает это по ценам на продукты в магазине".