Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал "Северный поток - 2" ошибкой

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Об этом он заявил в интервью газете FAZ, сообщает DW.

"Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права", - подчеркнул Роберт Хабек.

Вице-канцлер заявил, что если Россия пойдет на новое вторжение в Украину, это повлечет за собой серьезные последствия: "Любая дальнейшая военная агрессия не может оставаться без тяжелых последствий".

Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках.

"Смысл конкурентной политики – предотвратить монополию и, следовательно, зависимость. При старом правительстве Германии было сильное политическое давление с целью одобрить Северный поток-2, но трубопровод до сих пор не работает", – сказал Роберт Хабек, добавив, что германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) проверит соответствие всех документов по "Северному потоку - 2" закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" будет означать полное прекращение транзита газа через Украину и приведет к обрушению безопасности для центра и востока Европы.

В свою очередь новый канцлер Австрии Карл Негаммер выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, российский газопровод "является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок".

Напомним, из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2". Информация об этом появилась сразу после завершения видеосаммита президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что газопровод "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, поэтому Германия положительно смотрит на дополнительный транзит газа через Украину.