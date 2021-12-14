Новый канцлер Австрии настаивает на запуске "Северного потока-2"

В Австрии новый канцлер Карл Негаммер выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Он впервые высказался в поддержку Москвы.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.

Это первый публичный призыв нового канцлера Австрии к запуску скандального "Северного потока-2".

По словам канцлера Австрии, российский газопровод "является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок".

"Я ожидаю, что "Северный поток-2" в скором времени можно будет ввести в эксплуатацию, как и планировалось", – сказал Негаммер.

Он выразил мнение, что "Северный поток-2" и эскалация обстановки на востоке Украины РФ не связаны между собой. Более того, по мнению политика, блокировка газопровода "только навредит ЕС".

По словам политика, необходимо, чтобы страны ЕС были обеспечены энергоресурсами из как можно большего количества источников и "имелись соответствующие трубопроводы".

Негаммер также не согласен с позицией США, чтобы использовать газопровод как рычаг влияния на Кремль из-за агрессии в отношении Украины.

Напомним, из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2". Информация об этом появилась сразу после завершения видеосаммита президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина.

По данным СМИ, Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

Но в Германии считают, что этот проект еще полгода точно не будет работать, потому в стране рассматривают возможность дополнительного транзита газа через Украину.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября 2021 года временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".