Безопасность Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока-2" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" будет означать полное прекращение транзита газа через Украину и приведет к обрушению безопасности для центра и востока Европы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликован на сайте главы государства.

"Сам факт, что "Северный поток-2" гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизационным для нашего региона", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, не достаточно ли поставить под угрозу введение в эксплуатацию газопровода для оказания давления на президента РФ Владимира Путина.

"Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", — добавил глава украинского государства.

Также Зеленский добавил, что пока ситуация с безопасностью на украинских границах не улучшилась.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации — в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", — отметил он.

Напомним, из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2". Информация об этом появилась сразу после завершения видеосаммита президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина.

По данным СМИ, Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

Но в Германии считают, что этот проект еще полгода точно не будет работать, потому в стране рассматривают возможность дополнительного транзита газа через Украину.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября 2021 года временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".