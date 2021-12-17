Вторую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом

Сегодня, 17 декабря, началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода “Северный поток-2”.

Как сообщили в компании Nord Stream-2, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, аналогично процедуре, которая была проведена по первой нитке.

В Nord Stream-2 отмечают, что это делается для достижения необходимого уровня объема и давления.

Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 обещают сообщить дополнительно.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что газопровод "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, поэтому Германия положительно смотрит на дополнительный транзит газа через Украину.

В свою очередь новый канцлер Австрии Карл Негаммер выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, российский газопровод "является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок".

Напомним, из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2". Информация об этом появилась сразу после завершения видеосаммита президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Санкции против суден и российского предприятия Transadria Ltd были введены в конце ноября.

По данным СМИ, Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".