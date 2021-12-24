Ветер обвалил цену газа в Европе до $1240 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа на европейском рынке утром 24 декабря резко снизилась на фоне восстановления доли ветровой генерации в Европе после минимальных значений накануне.

Так, цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures стартовала в 9:04 в понедельник с 123 евро за МВт·ч, что с учетом актуального курса евро к доллару (1,134) эквивалентно 1470 долларам за тысячу кубометров топлива.

Однако уже к 9:18 она обвалилась до 107 евро за МВт·ч, но к 9:40 снова выросла примерно до 115 евро за МВт·ч, после чего стала уже планомерно снижаться. К 11:28 она упала до 103,8 МВт·ч, или 1240 долларов за тысячу кубометров.

Как свидетельствуют ежедневные данные ассоциации WindEurope, вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе накануне вырос до 13,8% после 7,1% 22 декабря и трехмесячного минимума в 5,5% днем ранее. В течение предыдущей недели этот показатель составлял от 10% 14-15 декабря до 20% 19 декабря.

В то же время цены поддерживает постоянный отбор газа из европейских подземных хранилищ: по данным Gas Infrastructure Europe, запасы, уменьшавшиеся последний месяц ежедневно, на утро 22 декабря составляли 57,5% от вместимости ПХГ (на 22 ноября — 72,1%).

Отметим также, что российский "Газпром", отказавшийся от месячного бронирования прокачки газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа", последние четыре дня подряд игнорировал и ежедневные аукционы, что тоже является фактором удержания цен на газ на высоком уровне. На январь же транзитные мощности этого газопровода забронированы российским монополистом в объеме 19,3 млн кубометров в сутки из предложенных 89 млн.

Напомним, что 21 декабря цена на газ в Европе повысилась до рекордного уровня в 2272 доллара за тысячу кубометров вскоре после того, как движение газа по "Ямал — Европа" временно развернули в обратную, восточную сторону.