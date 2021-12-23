Биржевые цены на газ не снизятся после запуска "Северного потока-2" — Витренко

Цены на газ в Европе после запуска российского газопровода "Северный поток-2" не снизятся. Об этом заявил глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко, передает “РБК-Украина”.

"Это в значительной степени заблуждение, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится СП-2. Это не так. Потому что Путин кроме того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту", — рассказал Витренко.

Глава НАК подчеркнул, что запуск "Северного потока-2" нужен Путину для политических договоренностей и использования газа как политического оружия.

"В то время, как продажи на хабах, на спотовом рынке дают намного меньше возможностей для этого. Потому я бы не ожидал, что просто с введением “Северного потока-2” цены на газ упадут", — отметил Витренко.

По его словам, с введением СП-2 Россия физически прекратит транзит через Украину.

"Это еще больше утяжелит ситуацию на рынке газа в Европе. И если только Европа не сдастся и не заключит долгосрочные контракты с Путиным на условиях Путина, то вообще не стоит ожидать, что именно запуск СП-2 повлияет на снижение цен", — пояснил глава "Нафтогаза".

При этом Витренко назвал другие факторы, которые влияют на снижение цены.

"Это увеличение добычи и экспорта американского газа, американского LNG. Мы видим сейчас, что американские компании рекордными темпами увеличивают как добычу, так и экспорт. Также мы видим, как многие страны Ближнего Востока тоже собираются или уже увеличивают и добычу, и экспорт. Тот же Катар, например", — сообщил Витренко.

Напомним, 17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода “Северный поток-2”.

Перед этим по этой нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что газопровод "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, поэтому Германия положительно смотрит на дополнительный транзит газа через Украину.

В свою очередь новый канцлер Австрии Карл Негаммер выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, российский газопровод "является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок".

По данным СМИ, Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".