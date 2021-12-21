Цены на газ в Европе повысились до $2272 за тысячу кубометров

Во вторник, 21 декабря, цена на газ на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Цена достигла своего пикового значения в 187,47 евро за МВт-ч в 17.04, после чего она начала снижаться. По состоянию на 17:26 цена составляет 178 евро за МВт-ч, или 2158 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, цены на газ 21 декабря начали стремительно расти после разворота на реверс газопровода "Ямал — Европа".

Как передает Reuters, согласно данным немецкого сетевого оператора Gascade, поставки российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" утром во вторник были остановлены, после чего направление притока газа было изменено на противоположное.

Отмечается, что Gascade получил запросы на перенаправление газа в восточном направлении в объеме 1250 МВт до конца вторника, 21 декабря.

Напомним, что накануне вследствие резкого сокращения поставок по газопроводу "Ямал — Европа" рыночная цена на газ в Европе вернулась к рекордным значениям выше 1760 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" при этом забронировал на январь транзитные мощности этого трубопровода в объеме 19,3 млн кубометров в сутки при предложенном объеме 89 млн кубометров в сутки.

На декабрь же российский монополист месячную транзитную мощность этого газопровода не бронировал, покупая мощности на ежедневных аукционах.