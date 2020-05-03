Запуск "Турецкого потока" отобрал у Украины транзит газа в Турцию и Южную Европу — Макогон

После запуска первой нитки "Турецкого потока", Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу.

После введения в работу второй ветки этого газопровода страна может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию, заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"К сожалению, приходится констатировать, что после запуска первой нитки "Турецкого потока", Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию). После окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки "Турецкого потока", Украина еще потеряет часть транзита, который идет в Венгрию и Сербию (до 15 млрд кубометров)", — написал он в соцсети.

По словам Макогона, запуск второй нитки ожидается в конце 2020 года или самом начале 2021 года.

"Поэтому критически важно не допустить окончания строительства "Северного Потока-2", так как это приведет к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это $2,5-3 млрд дохода от транзита ежегодного", — отметил гендиректор ОГТСУ.

По его мнению, потенциальное решение немецкого энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на "Северный поток-2" может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как "Газпром" сможет загрузить только 50% его мощности.

"Но нам всем нельзя расслабляться. Борьба с "Северным потоком-2" должна оставаться ключевой задачей не только для Оператора ГТС Украины, "Нафтогаза Украины", но и для МИДа и МинЭкоЭнерго", — считает Макогон.

Как сообщалось, за январь-апрель 2020 года транзит газа по территории Украины составил 15,5 млрд кубометров, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.