Энергетика 1 час назад

Транзит газа через Украину сократился в полтора раза

Всего с начала 2020 года через ГТС Украины транзит газа составил 6,5 млрд кубометров

Транзит газа через Украину сократился в полтора раза Транзит газа через Украину сократился в полтора раза
Фото: РБК

Через газотранспортную систему Украины в феврале 2020 года транзитом прошло 3,9 млрд кубометров природного газа. Это на 47% меньше февраля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины".

Всего с начала 2020 года через ГТС Украины транзит газа составил 6,5 млрд кубометров природного газа, что на 53% меньше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" за указанный период в соответствии с новой транзитной сделкой и в расчете 65 млрд кубометров в год (или 0,1 млрд кубометров в сутки).

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В западном направлении с начала 2020 года транзит составил 5,5 млрд кубометров газа, что на 48% меньше результатов этого же периода годом ранее: в Польшу — 0,5 млрд кубометров (-9%), в Словакию — 4 млрд кубометров (-52%), в Венгрию — 1 млрд кубометров (-39%).

В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 69% и составили 1 млрд кубометров газа. В частности транзит в Румынию через ГИС "Орловка" составил 0,3 млрд кубометров (-87%), а в Молдову — 0,7 млрд кубометров (-3%). Снижение объемов транзита посредством трансбалканского коридора в значительной мере обусловлено запуском обходного газопровода "Турецкий поток".

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