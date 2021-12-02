Экспорт газа из Украины вырос до нового исторического рекорда в ноябре

Экспорт природного газа из Украины в ноябре достиг нового исторического рекорда – 566 млн куб м. Об этом сообщает отраслевое издание ExPro со ссылкой на данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Ноябрьский показатель экспорта газа на 24% или 109 млн куб м превышает октябрьский уровень. По сравнению с ноябрем прошлого года экспорт вырос в 3,7 раза.

Самые большие объемы газа Украина поставила в Венгрию – 317 млн куб м (66% от всех поставок), в Словакию – 174 млн куб м (31%) и в Польшу – 75 млн куб м (13%).

По предварительной информации, газ поставляли, в том числе в страны ЕС, более 20 компаний, среди которых иностранные, украинские трейдеры и частные добывающие компании Украины.

Всего за январь-ноябрь этого года Украина экспортировала более 2 млрд куб м газа. По состоянию на начало декабря в подземных газовых хранилищах остается около 1,2 млрд куб м газа как таможенный склад. Этот объем принадлежит нерезидентам.

В ноябре экспорт газа из Украины превысил импорт в 53 раза. За весь ноябрь страна закупила минимальный объем газа – 10,7 млн куб м, в 14 раз меньше, чем в октябре.

Весь газ Украина закупила из Венгрии по механизму виртуального реверса. Поставок по другим направлениям не было.

Всего за первые 11 месяце 2021 года Украина импортировала 2,546 млрд куб м газа, что в 6,2 раза уступает показателю за этот же период времени в 2020 году.

"Сокращение объемов импорта связано с рекордно высокими ценами в текущем году. Также это самое низкое значение за последние 6 лет, когда начался импорт газа из Европы. Основная часть газа была импортирована из Венгрии – 2,2 млрд куб м (86% всех поставок), из Словакии – 285 млн куб м (11%) и из Польши – 71 млн куб м (3%)", — объяснили эксперты.

Ранее Венгрия договорилась с Россией о поставках газа в обход Украины. Позже глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ.

В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через "Турецкий поток".

Напоминаем, "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину 1 ноября. В тот день Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) не получил заявки на транзит газа, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 млн кубометров в сутки.