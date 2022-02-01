PGNiG закупила американский газ для поставки в Украину

Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) закупила сжиженный природный газ (СПГ) в США для поставки к украинской границе для ERU Europe.

Как сообщает пресс-служба группы компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ), это уже второй раз, когда американский газ поставляется в Украину благодаря сотрудничеству PGNiG и ERU Europe.

В ЭРУ отмечают, что танкер с американским СПГ прибудет в терминал президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После повторной газификации топливо подается в польскую газотранспортную систему.

ERU будет получать приобретенное топливо на сообщении между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года.

"Благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру, которые были осуществлены в Польше в последние годы, мы можем усилить энергетическую безопасность региона, обеспечив своим клиентам доступ к диверсифицированным источникам природного газа и возможность выбрать лучшее предложение на рынке'', – заявил председатель правления PGNiG SA Павел Маевски.

По словам управляющего партнера PGNiG Ярослава Мудрого, поставки конкурентоспособного природного газа из США будут способствовать устойчивости и безопасности украинских потребителей в оставшиеся месяцы этой зимы.

"Новое соглашение о сжиженном природном газе увеличивает усилия PGNiG и ERU в поддержке долгосрочной энергетической независимости Украины путем развития новой добычи газа, путем совместной разведки и добычи газа", – подчеркнул Мудрый.

Это уже вторая поставка газа в Украину, осуществленная PGNiG и ERU на основе закупки американского СПГ. Первый состоялся больше двух лет назад. Танкер с приобретенным грузом прибыл на терминал Свиноуйсьце в ноябре 2019 года. ERU получило топливо из-за соединений в Германовице.

В августе 2016 года ERU осуществил поставку на украинский рынок первой партии газа, реализуемой PGNiG. Ранее две компании также совместно поставляли природный газ оператору газотранспортной сети Украины и газохранилищам.

В октябре 2021 года PGNiG Group в сотрудничестве с ERU первый раз в истории закупила не российский газ для поставки его в Молдову. Тендер был проведен в срочном порядке в связи с ограничением поставок газа в Молдову со стороны "Газпрома".

В августе 2021 года PGNiG на ERU начали деятельность по исследованиям и оценке в Украине на основе совместного предприятия "Карпатгаздобычи", которое имеет лицензию на разведку и добычу углеводородов в западной части Львовской области.

Напомним, в сентябре 2020 года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для технических нужд "Оператора ГТС Украины".